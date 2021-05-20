Manisa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
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Manisa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Manisa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak - Haberler | Güncel

Manisa'nın Kula ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden ikisi tutuklandı.

Manisa'nın Kula ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden ikisi tutuklandı.

Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün yapılan operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Ö.C.T. ve K.Ö. tutuklandı, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Polis ekiplerince dün yapılan operasyonda, şüphelilerin otomobillerinde narkotik köpeği "Lito" ile yapılan aramada 6 bin 678 yeşil reçeteli ilaç, 7,2 gram metamfetamin ve uyuşturucu tüketiminde kullanılan 3 düzenek ele geçirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak

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