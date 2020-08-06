Manisa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
06.08.2020 17:01 | Son Güncelleme: 06.08.2020 18:02
Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Salihli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Van'dan ilçeye uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti.
Salihli girişinde durdurulan otomobilde yapılan aramada 496,74 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Otomobildeki F.B. ve A.R.A. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde ticareti" suçlamasıyla cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA