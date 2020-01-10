Manisa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
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Manisa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Sarıgöl ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

10.01.2020 19:14 | Son Güncelleme: 10.01.2020 19:14
Manisa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonda şüpheli C.B.'yi (35) gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramada satışa hazır metamfetamin maddesi ve hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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