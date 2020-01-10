Manisa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Sarıgöl ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Sarıgöl ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonda şüpheli C.B.'yi (35) gözaltına aldı.
Adreste yapılan aramada satışa hazır metamfetamin maddesi ve hassas terazi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.