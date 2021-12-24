Manisa'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manisa'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı

Manisa'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı
AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alaşehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ile Suç Araştırma ve Önleme Büro Amirliği ekipleri, A.K'nin (48) Delemenler Mahallesi'ndeki evinde arama yaptı.

Aramada 1 çalıntı motosiklet, 1 tabanca, 14 mermi, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 550 lira, 191 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Evinde 300 gram esrar bulunan şüpheli aranıyor

Jandarmanın gerçekleştirdiği operasyonda da S.E'nin Baklacı Mahallesi'ndeki evi ile bir metruk binada arama yapıldı.

Aramada 300 gram kubar esrar ele geçirdi.

Şüpheli S.E'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Son dakika haberi! Beyoğlu'nda değnekçi operasyonu

Son dakika haberi! Beyoğlu'nda değnekçi operasyonu

AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title