Manisa'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
Turgutlu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen kişilere yönelik iki aylık fiziki takip gerçekleştirildi.
Takip sonrasında Turgutlar, Yıldırım, Acarlar ve Şehitler mahallelerindeki adreslere düzenlenen operasyonda 2 silah, 510 gram sentetik kannabinoid ve hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 6 şüpheliden adliyeye sevk edilen S.Ş. (24), Ö.Ç. (33) ile S.D. (25) çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Diğer zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Tekmen