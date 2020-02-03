Manisa'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı
Manisa'nın Soma ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Manisa'nın Soma ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, Savaştepe kavşağında şüpheli otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada 40 gram esrar ile 64 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Araçtaki H.H.Ç, A.S.T. ve S.T. gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.