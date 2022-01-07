Manisa'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı - Haberler
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Manisa'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

Manisa'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
AA / Ahmet Bayram - Haberler | Güncel

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde evinde 55 gram uyuşturucu maddeyle yakalanan şüpheli tutuklandı.

YUNUSEMRE, MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde evinde 55 gram uyuşturucu maddeyle yakalanan şüpheli tutuklandı.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullananlara yönelik çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yunusemre ilçesinde bir eve operasyon yaptı.

Evde yapılan aramada 40 parça halinde 55 gram sentetik kannabinoid (Bonzai) maddesi, hassas terazi ve uyuşturucu madde paketlemede kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Uyuşturucu maddeyle yakalanan bir şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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AA / Ahmet Bayram - Son Dakika Haberleri

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