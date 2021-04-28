Manisa'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı
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Manisa'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

Manisa'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı
Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram - Haberler | Güncel

Manisa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

Manisa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yunusemre ilçesindeki bir eve baskın yaptı.

Evde yapılan aramalarda yaklaşık 70 gram uyuşturucu, 5 kök Hint keneviri, ışıklandırma sistemleri, güç kaynakları, havalandırma borusu, pervane, buhar makinesi, akım ölçer ve spreyleme aparatı ele geçirildi.

Bu adreste gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

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