Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 6 kişi tutuklandı Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Salihli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu satışı yapan sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Yaklaşık 2 ay süren takip sonucu yakalanan C.A, K.D, Ü.Ç, S.K, İ.H.Y. ile A.S. gözaltına alındı.

Zanlıların evleri ve üst aramalarında, 141 gram metamfetamin, 4 gram esrar, 2 gram skunk, 112 yeşil reçeteyle satılan hap, 300 mg sentetik hap, 31 uyuşturucu hap, uyuşturucu alımında kullanılan 9 aparat, bir hassas terazi, 2 tabanca, 79 mermi ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 500 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlı tutuklandı.

Kaynak: AA