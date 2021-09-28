Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Haberler
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Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

AA / Ahmet Bayram - Haberler | Güncel
Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Manisa'nın Akhisar ve Salihli ilçelerinde uyuşturucu kullanıcıları ve tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli tutuklandı.

AKHİSAR, MANİSA (AA) - Manisa'nın Akhisar ve Salihli ilçelerinde uyuşturucu kullanıcıları ve tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve İstihbarat Grup Amirliği ekipleri, şüphe üzerine ilçedeki bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada 11,5 gram metamfetamin ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Salihli ilçesindeki bir araçta yapılan aramada ise 72 gram metamfetamin ele geçirildi, olayla ilgili 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AA / Ahmet Bayram - Son Dakika Haberleri
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