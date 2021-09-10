Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama - Haberler
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Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Manisa'nın Turgutlu ve Akhisar ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında çok miktarda uyuşturucu madde ile ruhsatsız silah ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Manisa'nın Turgutlu ve Akhisar ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında çok miktarda uyuşturucu madde ile ruhsatsız silah ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Turgutlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Belirlenen adrese yapılan operasyonda 97,35 gram esrar, 59 kök Hint keneviri, 1 adet 7,65 mm ruhsatsız tabanca ve 5 adet fişek ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 1 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, Akhisar'da da uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Araç içerisinde yapılan aramada bin 344 adet sentetik ecza, 3,1 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan 2 kişiden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Her iki operasyonda toplam 3 kişi gözaltına alınırken, 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

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