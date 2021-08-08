Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonda 313 kök hint keneviri ile 1290 gram kubar esrar ele geçirildi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonda 313 kök hint keneviri ile 1290 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda Beyharmanı Mahallesinde H.S. (41) ve Y.A'nın (28) evlerinde uyuşturucu madde bulunduğu belirlendi.

Ekipler, evlerde yaptıkları aramalarda 1290 gram kubar esrar, 313 kök hint keneviri, hassas terazi, ruhsatsız av tüfeği ve uyuşturucu maddede kullanılan 4 aparat ele geçirildi.

Olayla ilgili H.S. ve Y.A gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Sarıhan