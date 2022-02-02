Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

SALİHLİ, MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Taytan Mahallesi'nde ikamet eden A.E'nin (37) ikamet ve iş yerine baskın düzenledi.

Aramada, 13 gram esrar maddesi ile 3 uyuşturucu kullanma aparatı, av tüfeği, kuru sıkı tabanca ve 18 fişek ele geçirildi.

Resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından da arandığı belirlenen A.E. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

A.E. çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.