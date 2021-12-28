Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde üzerinde ve evinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde üzerinde ve evinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Peker Mahallesi'nde durdukları A.T'nin (34) üst aramasında uyuşturucu buldu. Şüphelinin evinde de arama yapıldı.

Yapılan aramalarda toplam 125 gram reçine esrar ele geçirildi.

Şüpheli A.T, emniyetteki işlemin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title