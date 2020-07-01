Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.
01.07.2020 16:37 | Son Güncelleme: 01.07.2020 17:28
Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.
Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Salihli'ye uyuşturucu madde getirip ticaretini ve satışını yapan sokak satıcısı diye tabir edilen kişilere yönelik dün operasyon düzenledi.
Operasyon kapsamında bir evde yapılan aramada 44 gram bonzai ele geçirildi, 2 kişi yakalandı.
Adliyeye sevk edilen N.T, sulh ceza hakimliğince tutuklandı, bir kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA