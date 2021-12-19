Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı - Haberler
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Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Soma ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği görevlileri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 7 kişiden 2'si tutuklandı.

SOMA, MANİSA (İHA) - Manisa'nın Soma ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği görevlileri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 7 kişiden 2'si tutuklandı.

Soma ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor. Yapılan çalışmalar kapsamında son bir hafta içerisinde 7 kişi yakalandı. Bu şahıslardan 10 gram metamfetamin, 1 adet araba kumandası görünümünde hassas terazi, 150 adet sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 kişiden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

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