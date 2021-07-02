Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 475 kök kenevir ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 475 kök kenevir ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 475 kök kenevir ele geçirildi Manisa'nın Yunusemre ilçesinde Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 475 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 475 kök kenevir ele geçirildi

MANİSA - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 475 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi. İlçeye bağlı Karakoca Mahallesi'nde yasa dışı hintkeneviri ekildiği istihbaratı üzerine harekete geçen ekipler tarafından yapılan incelemelerde ormanlık alanda boyları 20 ile 125 santimetre uzunluğunda 475 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olay yeri ve çevresinde yapılan incelemede, 2 adet çapa, 2 kutu ilaç şişesi ve 3 adet plastik varil ele bulundu. Olay yeri inceleme timi tarafından 1 adet parmak izi tespit edilirken, olayla ilgili şüpheli şahısların araması sürüyor.

Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 475 kök kenevir ele geçirildi
Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 475 kök kenevir ele geçirildi
Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 475 kök kenevir ele geçirildi
Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 475 kök kenevir ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Pes dedirten olay! Boğazını kestiği eşine cezaevinden aşk mektupları gönderdi
Pes dedirten olay! Boğazını kestiği eşine cezaevinden aşk mektupları gönderdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Fahrettin Koca Mustafa Varank Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Burak Özçivit Kerem Kamışlı Çağla Altunkaya Mehmet Ali Erbil
Spor Erol Bulut Şenol Güneş Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 475 kök kenevir ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 22:44:58. #1.16#

title