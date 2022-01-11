Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Haberler
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Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Gördes ilçesinde Gördes İlçe Jandarma Komutanlığı ile Gördes İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken 3 kişi de gözaltına alındı.

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Gördes ilçesinde Gördes İlçe Jandarma Komutanlığı ile Gördes İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken 3 kişi de gözaltına alındı.

Manisa'nın Gördes ilçesinde Gördes İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbarat çalışması sonucu Gördes İlçe Emniyet Amirliği ile yürütülen ortak operasyonda içerisinde uyuşturucu madde bulundurulduğu değerlendiren araç durduruldu. Araç içerisinde bulunan A.A.A., A.S.D. ve A.G.B. isimli şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda A.S.D.'de 60 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Araçta bulunan A.A.A. isimli şahsın evinde yapılan aramada ise 40 adet çeşitli dönemlere ait tarihi nitelikte sikke, 6 adet tarihi değeri olan obje, 1 adet tarihi değeri olan tabanca fişeği, 70 gram esrar, 3 adet 9 mm tabanca fişeği, 1 adet hassas terazi,1 adet kenevir yetiştiriciliğinde kullanılan özel yapım 60 gram gübre ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.A.A., A.S.D. ve A.G.B., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü. - MANİSA

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