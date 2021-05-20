Manisa'da uyuşturucu operasyonu; 3 gözaltı
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Manisa'da uyuşturucu operasyonu; 3 gözaltı

Manisa'da uyuşturucu operasyonu; 3 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Doğan Çizmeci - Haberler | Güncel

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, bir iş yeri ve 4 eve yapılan uyuşturucu baskınında 1702 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, bir iş yeri ve 4 eve yapılan uyuşturucu baskınında 1702 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Yunusemre'de uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan kişilere yönelik çalışmalar kapsamında 4 ev ve 1 iş yerine operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 1702 sentetik ecza hap, 1 ruhsatsız tabanca ve 4 fişek ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 1 şüphelinin yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğan Çizmeci

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