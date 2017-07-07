Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu

Manisa'da düzenlenen operasyonda 294 gram reçine esrar ele geçirildi, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehzadeler ilçesi Çarşı Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.



"Narko" isimli uyuşturucu arama faaliyetlerinde kullanılan köpeğin de desteğiyle yapılan aramada elbise dolabının çekmecesine saklanmış 294 gram "reçine" esrar ele geçirildi. Evde ikamet eden K.D. (26) gözaltına alındı.



Manisa'da ilk defa "reçine" cinsi esrar ele geçirildiği öğrenildi. Uyuşturucu maddenin Nepal'den getirildiği iddia edildi.