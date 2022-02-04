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Manisa'da uyuşturucu operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Manisa'da uyuşturucu operasyonu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ve Manisa KOM Şube Müdürlüğünce düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken gözaltına alınan 7 kişi serbest bırakıldı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ve Manisa KOM Şube Müdürlüğünce düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken gözaltına alınan 7 kişi serbest bırakıldı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Girelli Mahallesinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı istihbaratı üzerine Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ve Manisa KOM Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. M.K., U.Y., A.Ç., R.Ç., S.S., M.K., ve M.F. olmak üzere 7 şüphelinin adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda 160 adet uyuşturucu hap, 10 gram esrar ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Öte yandan mahallede uyuşturucu kullandığı tespit edilen M.G., B.K., U.S., K.B., H.N., M.S., S.K., U.Ş., M.K., Y.T., M.Ş., R.A. ve S.S. isimli şahıslardan da kan ve idrar örneği alındı.

İfadeleri alınan şüpheliler daha sonra serbest bırakıldı. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Uyuşturucu, Hisarcık, Alaşehir, Manisa, 3. Sayfa, Haber

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