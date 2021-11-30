Manisa'da uyuşturucu operasyonu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manisa'da uyuşturucu operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Manisa'da uyuşturucu operasyonu

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında çok sayıda madde ele geçirilirken 5 kişi de gözaltına alındı.

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında çok sayıda madde ele geçirilirken 5 kişi de gözaltına alındı.

Manisa'nın Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, aracılık eden, kullanan veya bulunduran şahıslara yönelik çalışma başlattı. İlçe genelinde yürütülen çalışmalarda yaklaşık 80 gram metanfetamin ile 14,6 gram da esrar maddesi ve uyuşturucu kullanmaya yarayan aparatlar ele geçirildi. Üst araması ve ikametinde uyuşturucu maddeyle yakalanan A.B., S.O., Ü.B., E.D. ve O.S. ekipler tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.O., Ü.B., O.S. savcılık tarafından serbest bırakılırken A.B. ve E.D.'nin işlemlerine ise devam ediliyor. - MANİSA

Manisa'da uyuşturucu operasyonu

Manisa'da uyuşturucu operasyonu

Zorla uyuşturucu içirdiği çocukları istismar etti! Öfkeli kalabalığın dayağından kaçamadı

Zorla uyuşturucu içirdiği çocukları istismar etti! Öfkeli kalabalığın dayağından kaçamadı

 3 kişiyi bıçaklayıp intihara kalkıştı! Saatler sonra ikna edilebildi

3 kişiyi bıçaklayıp intihara kalkıştı! Saatler sonra ikna edilebildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title