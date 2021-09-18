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Manisa'da uyuşturucu operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Manisa'da uyuşturucu operasyonu

Manisa'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde 9 farklı adrese eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Manisa'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde 9 farklı adrese eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Manisa'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticaretine göz açtırmadı. Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında il genelinde 9 şahsa ait 9 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda toplam 310 adet sentetik ecza, 0,42 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi, 2 kök Hint keneviri bitkisi, Hint keneviri bitkisi üretiminde kullanılan düzenek ve materyaller ele geçirildi.

Haklarında yakalama kararı çıkarılan 9 şüpheliden 7'si yakalanarak gözaltına alınırken 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar da devam ediyor. - MANİSA

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