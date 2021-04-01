Manisa'da uyuşturucu operasyonu

Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yaptığı öğrenilen şahıslara yönelik operasyonda 302,65 gram esrar ile 56,27 gram Afyon sakızı maddesi ele geçirilirken, yakalanan 2 kişi de tutuklandı.