Manisa'da uyuşturucu operasyonu
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Manisa'da uyuşturucu operasyonu

Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde ormanlık alanda kenevir yetiştirildiği istihbaratı üzerine harekete geçen Gölmarmara İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 223 adet kenevir bitkisine el koyarken, uyuşturucu yapımında kullanılan kenevirleri eken şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Manisa'da uyuşturucu operasyonu
20.06.2020 12:27 | Son Güncelleme: 20.06.2020 12:33

Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde ormanlık alanda kenevir yetiştirildiği istihbaratı üzerine harekete geçen Gölmarmara İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 223 adet kenevir bitkisine el koyarken, uyuşturucu yapımında kullanılan kenevirleri eken şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde ormanlık alanda uyuşturucu yapımında kullanılan kenevir bitkisi yetiştirildiği ihbarı alan Gölmarmara İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Ekipler ilçeye bağlı Taşkuyucak Mahallesi Hisar Kale-Halil Kuyu mevkisinde ormanlık alan içerisinde yaptığı incelemelerde boyları 100 ile 150 santimetre uzunluğunda 223 adet kenevir tespit etti. Ormanlık alandan sökülen kenevirler numune alınarak imha edilirken, kenevirleri yetiştiren şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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