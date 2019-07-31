Manisa'da uyuşturucu operasyonu

Manisa'da uyuşturucu operasyonu

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen bir kişi tutuklandı.

31.07.2019 15:26
Manisa'da uyuşturucu operasyonu

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen bir kişi tutuklandı.
Köprübaşı İlçe Emniyet Amirliği ekiplerinin bir süredir takip ettiği Nazım Korkmaz'ın adresine operasyon düzenlendi.
Operasyonda yapılan aramada 3 kilo 750 gram esrar, 154 kök dişi Hint keneviri ele geçirildi.
Gözaltına alınan Nazım Korkmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA
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