Manisa'da uyuşturucu operasyonu
Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen bir kişi tutuklandı.
Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen bir kişi tutuklandı.
Köprübaşı İlçe Emniyet Amirliği ekiplerinin bir süredir takip ettiği Nazım Korkmaz'ın adresine operasyon düzenlendi.
Operasyonda yapılan aramada 3 kilo 750 gram esrar, 154 kök dişi Hint keneviri ele geçirildi.
Gözaltına alınan Nazım Korkmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: AA
Son Dakika Güncel Haberleri