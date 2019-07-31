Manisa'da uyuşturucu operasyonu

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen bir kişi tutuklandı.

Köprübaşı İlçe Emniyet Amirliği ekiplerinin bir süredir takip ettiği Nazım Korkmaz'ın adresine operasyon düzenlendi.

Operasyonda yapılan aramada 3 kilo 750 gram esrar, 154 kök dişi Hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alınan Nazım Korkmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA