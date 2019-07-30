Manisa'da uyuşturucu operasyonu
Manisa Alaşehir ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.
Manisa Alaşehir ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.
Bir ihbarı değerlendiren Alaşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstasyon Mahallesinde bir eve operasyon düzenledi.
Operasyonda 3,45 gram metamfetamin ele geçirildi, S.A (33), M.Ö (28), Y.P (27) ve M.K (35) yakalandı.
Kaynak: AA
Şiddet iddiasıyla gündeme gelen Metin Yıldız, eski sevgilisi programa bağlanınca yayını terk etmek istedi
Son Dakika Güncel Haberleri