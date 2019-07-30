Manisa'da uyuşturucu operasyonu

Manisa Alaşehir ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Bir ihbarı değerlendiren Alaşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstasyon Mahallesinde bir eve operasyon düzenledi.

Operasyonda 3,45 gram metamfetamin ele geçirildi, S.A (33), M.Ö (28), Y.P (27) ve M.K (35) yakalandı.

Kaynak: AA