Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 4 kişi tutuklandı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 4 kişi tutuklandı.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ve Turgutlu İlçe Emniyet ekipleri tarafından, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda uyuşturucu hap ile esrar maddesi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA