Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu

Saruhanlı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 3 kişi gözaltına alındı.



Manisa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarı üzerine Saruhanlı ilçesinde 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.





Belirlenen adreslerde yapılan aramada, bir ruhsatsız tabanca, 3,44 gram esrar, 22 av tüfeğine ait kartuş fişek ve 15 mermi bulundu.





Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.