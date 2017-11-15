Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu

Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu

Saruhanlı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 3 kişi gözaltına alındı.

Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu

Saruhanlı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 3 kişi gözaltına alındı.

Manisa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarı üzerine Saruhanlı ilçesinde 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.


Belirlenen adreslerde yapılan aramada, bir ruhsatsız tabanca, 3,44 gram esrar, 22 av tüfeğine ait kartuş fişek ve 15 mermi bulundu.


Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.