Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
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Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

21.10.2020 20:26 | Son Güncelleme: 21.10.2020 20:29
Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

MANİSA'nın Yunusemre ilçesindeki bir eve yapılan baskında 1 kilo 321 gram esrar ele geçirildi.

MANİSA'nın Yunusemre ilçesindeki bir eve yapılan baskında 1 kilo 321 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yunusemre ilçesinde bir eve baskın yaptı. Evde yapılan aramada 3 parça halinde 1 kilo 321 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan 1 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ersan ERDOĞAN

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