Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
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Alaşehir, Manisa, 3. Sayfa

Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, polis ekiplerinin bir eve yaptığı operasyonda bonzai maddesi ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

08.03.2020 19:55 | Son Güncelleme: 08.03.2020 19:57
Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, polis ekiplerinin bir eve yaptığı operasyonda bonzai maddesi ve uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik olarak yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde, Barış Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yapıldığı tespit edilen bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda satışa hazır vaziyette 8 adet beze sarılmış bir miktar bonzai ve 6 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Uyuşturucu madde satışı yaptığı iddia edilen C.S.( 39) de evde yakalandı. Gözaltına alınan C.S, emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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