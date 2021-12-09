Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 1,5 kilogram metamfetamin yakalandı - Haberler
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Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 1,5 kilogram metamfetamin yakalandı

Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 1,5 kilogram metamfetamin yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde yapılan yok uygulamasında araç içindeki şahısların şüpheli tavırlar sergilemesi sonrası Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerince araç içinde yapılan aramalarda 1,5 kilogram metamfetamin, 5 gram esrar ele geçirildi.

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde yapılan yok uygulamasında araç içindeki şahısların şüpheli tavırlar sergilemesi sonrası Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerince araç içinde yapılan aramalarda 1,5 kilogram metamfetamin, 5 gram esrar ele geçirildi.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Nuriye Mahallesi otoban gişelerinde Bölge Trafik ekipleri tarafından yapılan yol uygulamasında Balıkesir istikametinde Manisa istikametine seyir halindeki A.H.K. idaresindeki 35 ZVG 19 plakalı araç durduruldu. Araç içerisinde bulunan sürücü A.H.K. ve A.S.'nin şüpheli tavırlar sergilemesi üzerine bölgeye Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından araç içinde yapılan aramalarda 2 poşet içerisinde toplam ağırlığı 1,5 kilogram olan metamfetamin ve araç içinde yolcu olarak bulunan A.S.'nin üzerinde de 5 gram esrar maddesi ele geçirildi. Öte yandan aracın bagajında 2 adet 9mm çapında tabanca mermisi bulunurken şüpheli A.H.K. ve A.S. de gözaltına alındı.

Şüpheliler gözaltına alınarak karakola götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

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