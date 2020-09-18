Manisa'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 kişi tutuklandı
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Manisa'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 kişi tutuklandı

Manisa'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Manisa'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 kişi tutuklandı
18.09.2020 22:03 | Son Güncelleme: 18.09.2020 22:06

Manisa'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Yunusemre, Alaşehir ile Soma ilçelerinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 6 kilo 134 gram esrar, bin 916 uyuşturucu hap, 31 kök Hint keneviri, 3 gram skunk, 0,8 gram metamfetamin, 3 ruhsatsız av tüfeği, 15 av tüfeği fişeği, 1 uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı. Diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

AA Editörü - Haluk Satır
Haluk Satır
AA Editörü
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