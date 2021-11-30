Manisa'da uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı yakalandı.

Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, aracılık eden, kullanan veya bulunduran kişilere yönelik farklı adreslerde denetimler gerçekleştirdi.

Denetimler kapsamında bir miktar metamfetamin ve esrar ile yakalanan A.B, S.O, Ü.B, E.D, O.S. gözaltına alındı.

Operasyonlarda yakalanan 5 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

AA / Mehmet Akif Sarıhan - Son Dakika Haberleri

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