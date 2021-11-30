Manisa'da uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manisa'da uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı

AA / Mehmet Akif Sarıhan - Haberler | Güncel
Manisa'da uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı yakalandı.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı yakalandı.

Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, aracılık eden, kullanan veya bulunduran kişilere yönelik farklı adreslerde denetimler gerçekleştirdi.

Denetimler kapsamında bir miktar metamfetamin ve esrar ile yakalanan A.B, S.O, Ü.B, E.D, O.S. gözaltına alındı.

Operasyonlarda yakalanan 5 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Son dakika haber | Üvey kardeşini altın borcunu ödemediği için öldürmüş

Son dakika haber | Üvey kardeşini altın borcunu ödemediği için öldürmüş

 Muş'ta yola çıkan mandalar zincirleme kazaya neden oldu

Muş'ta yola çıkan mandalar zincirleme kazaya neden oldu

 Husumetlisi ve ailesini bıçaklayıp, intihara kalkıştı

Husumetlisi ve ailesini bıçaklayıp, intihara kalkıştı

AA / Mehmet Akif Sarıhan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title