Manisa'da uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi yakalandı
Manisa'da düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Manisa'da düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Şehzadeler ilçesinde şüpheli otomobili durdurdu.
Araçtaki aramada 2 parça halinde 821 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Salihli ilçesinde de durdurulan araçta 209 parça halinde satışa hazır 86 gram esrar bulundu.
Araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram