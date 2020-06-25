Manisa'da uyuşturucu operasyonları
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Manisa'da uyuşturucu operasyonları

Manisa'da İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda 21 gram eroin, 6,5 gram metamfetamin ile 95 kök kenevir ele geçirildi.

Manisa'da uyuşturucu operasyonları
25.06.2020 19:29 | Son Güncelleme: 25.06.2020 19:36

Manisa'da İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda 21 gram eroin, 6,5 gram metamfetamin ile 95 kök kenevir ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Yunusemre ilçesinde bir eve operasyon düzenleyen ekipler, biri Afganistan uyruklu 2 kişiyi gözaltına aldı.

Ekiplerin evde yaptıkları aramada, 21 gram eroin, 6,5 gram metamfetamin maddesi, 1 kuru sıkı tabanca, çalıntı olduğu belirlenen bir motosiklet ile uyuşturucu madde kullanımına yarayan malzeme ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı.

Jandarma ekipleri de Yunusemre ilçesi Taşlıtarla mevkisi ormanlık alanda yasadışı kenevir ekildiği bilgisine ulaşan Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede yaptıkları aramada boyları 1 metre 30 santimetre ile 1 metre 80 santimetre arasında toplam 95 kök kenevir ele geçirdi.

Jandarma ekipleri, kenevirleri eken kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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