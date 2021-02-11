Manisa'da uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde polis ekiplerinin uyuşturucu ile yakaladığı 2 kişi gözaltına alındı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde polis ekiplerinin uyuşturucu ile yakaladığı 2 kişi gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Yeni Mahalle Yeni Sanayi Sitesi Fabrikalar Sokağı'nda şüphe üzerine 45 ACC 126 plakalı otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada 1,18 gram bonzai ele geçirildi.
Sürücü E.Ç. (30) gözaltına alındı.
Öte yandan, Camii Sokak'ta şüpheli hareketler sergileyen S.Y'nin (28) durumundan şüphelenen polis ekipleri, üst aramasında 14 gram metamfetamin ile uyuşturucu hapl ele geçirildi.
S.Y. de polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Yıldırım