Manisa'da uyuşturucu ile mücadelede devam ediyor - Haberler
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Manisa'da uyuşturucu ile mücadelede devam ediyor

Manisa'da uyuşturucu ile mücadelede devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde emniyet güçleri tarafından yapılan operasyonlarda 32 şüpheli hakkında 'Kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurma' ve 'Uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan soruşturma başlatıldı.

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde emniyet güçleri tarafından yapılan operasyonlarda 32 şüpheli hakkında 'Kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurma' ve 'Uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan soruşturma başlatıldı.

Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, aracılık eden, kullanan veya bulunduran şahıslara yönelik gerçekleştirilen çalışma neticesinde 20 şahsa 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak', 'Satın almak veya kabul etmek' suçundan, 12 şahsa ise uyuşturucu madde imal ve ticaretinden' işlem yapıldı. Şahıslarla ilgili olarak soruşturmaların devam ettiği bildirildi.

Yapılan çalışmalar sırasında şüphelilerle birlikte 18 gram esrar maddesi, 5 gram metamfetamin (kristal) maddesi, 9 adet sentetik ecza hapı, 2 adet kuru sıkı tabanca ve çok sayıda uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparatlar ele geçirildi. - MANİSA

Manisa'da uyuşturucu ile mücadelede devam ediyor

Manisa'da uyuşturucu ile mücadelede devam ediyor

Manisa'da uyuşturucu ile mücadelede devam ediyor

Manisa'da uyuşturucu ile mücadelede devam ediyor

Manisa'da uyuşturucu ile mücadelede devam ediyor

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