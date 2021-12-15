Manisa'da uyuşturucu hap ile yakalanan şüpheli tutuklandı - Haberler
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Manisa'da uyuşturucu hap ile yakalanan şüpheli tutuklandı

Manisa'da uyuşturucu hap ile yakalanan şüpheli tutuklandı
AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde üzerinde uyuşturucu hap bulunan şüpheli tutuklandı.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde üzerinde uyuşturucu hap bulunan şüpheli tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Alaybey Mahallesi'nde şüphe üzerine F.K'yi (27) durdurdu.

F.K'nin üst aramasında 56 sentetik hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan F.K. emniyetteki işlemin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.???????

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