Manisa'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 3 şüpheli tutuklandı - Haberler

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Manisa'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 3 şüpheli tutuklandı

AA, Serkan Özcan - Güncel
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Manisa'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 3 şüpheli tutuklandı

Manisa'nın Soma ilçesinde bir otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi tutuklandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde bir otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelendikleri otomobili durdurdu.

Ekipler araçta yaptıkları aramada 2 bin 100 sentetik hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

AA / Serkan Özcan - Güncel

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