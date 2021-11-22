Manisa'da uyuşturucu bulunan otomobildeki 2 kişi tutuklandı
AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, uyuşturucu hap ve ruhsatsız tabanca bulunan otomobildeki 2 kişi tutuklandı.
YUNUSEMRE, MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, uyuşturucu hap ve ruhsatsız tabanca bulunan otomobildeki 2 kişi tutuklandı.
İzmir - Manisa kara yolu Sabuncubeli mevkiisinde uygulama yapan polis, şüpheli bir otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada 3 bin 500 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 9 fişek ele geçirildi.
Otomobildeki Y.F. ve E.G. gözaltına alındı.
Şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
Son dönemde çocuk ve kadın cinayetlerindeki artışın nedeni sizce nedir? #Ayşegül— Haberler (@Haberler) November 22, 2021
AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri
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