Manisa'da uyuşturucu bulunan otomobildeki 2 kişi tutuklandı

YUNUSEMRE, MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, uyuşturucu hap ve ruhsatsız tabanca bulunan otomobildeki 2 kişi tutuklandı.

İzmir - Manisa kara yolu Sabuncubeli mevkiisinde uygulama yapan polis, şüpheli bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada 3 bin 500 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 9 fişek ele geçirildi.

Otomobildeki Y.F. ve E.G. gözaltına alındı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Son dönemde çocuk ve kadın cinayetlerindeki artışın nedeni sizce nedir? #Ayşegül — Haberler (@Haberler) November 22, 2021

AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri

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