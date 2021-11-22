Manisa'da uyuşturucu bulunan otomobildeki 2 kişi tutuklandı - Haberler
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Manisa'da uyuşturucu bulunan otomobildeki 2 kişi tutuklandı

AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel
Manisa'da uyuşturucu bulunan otomobildeki 2 kişi tutuklandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, uyuşturucu hap ve ruhsatsız tabanca bulunan otomobildeki 2 kişi tutuklandı.

YUNUSEMRE, MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, uyuşturucu hap ve ruhsatsız tabanca bulunan otomobildeki 2 kişi tutuklandı.

İzmir - Manisa kara yolu Sabuncubeli mevkiisinde uygulama yapan polis, şüpheli bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada 3 bin 500 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 9 fişek ele geçirildi.

Otomobildeki Y.F. ve E.G. gözaltına alındı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri

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