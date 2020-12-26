Manisa'da üreticiye kayısı fidanı dağıtıldı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, ihracata yönelik erkenci yarı bodur kayısı yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması amacıyla üreticiye 4 bin 500 fidan dağıtıldı.

Turgutlu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen fidan dağıtım etkinliğine Manisa Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Musa Çallı, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Gökmen Kaya, teknik personel ve üreticiler katıldı.

Metin Öztürk, etkinlikte yaptığı konuşmada, kiraz yetiştiriciliğinin yaygın olması nedeniyle bölgeye çok sayıda ihracatçı firmanın geldiğini hatırlattı.

İhracatçı firmaların özellikle erkenci yarı bodur kayısı ürününe de ilgi gösterdiğini kaydeden Öztürk, "Projenin uygulanması sonucunda bölgeden yapılacak kayısı ihracatıyla hem çiftçi ekonomisine hem bölge ekonomisine hem de ülkemiz ekonomisine katkı sağlanacaktır." dedi.

Törende, maliyetinin yüzde 75'i Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından karşılalanan 4 bin 500 fidan, 15 üreticiye dağıtıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Tekmen