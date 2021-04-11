Manisa'da üreticiler zirai don tehlikesine karşı nöbet tutuyor
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Manisa'da üreticiler zirai don tehlikesine karşı nöbet tutuyor

Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak - Haberler | Güncel
Manisa'da üreticiler zirai don tehlikesine karşı nöbet tutuyor

Manisa'nın Kula ilçesinde üreticiler, geceleri zirai donun meyve bahçelerine zarar vermesinin önüne geçmeye çalışıyor.

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Meteoroloji gün verdi! Şemsiyeleri hazırlayın, kuvvetli yağış geliyor

Manisa'nın Kula ilçesinde üreticiler, geceleri zirai donun meyve bahçelerine zarar vermesinin önüne geçmeye çalışıyor.

Mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları, meyve bahçelerinde rekolte düşüşüne neden oluyor.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinin uyarılarını dikkatle takip eden üreticiler, don tehlikesi olan gecelerde, ağaçların arasında, saman, tezek ve tahta parçalarını ateşe veriyor. Ağaçları saran dumanlar, meyve çiçeklerinin dondan etkilenmesini engelliyor.

???????Badem üreticisi Yakup İnal, her yıl mart ve nisan aylarında zirai don tehlikesine karşı tarlalarda önlem aldıklarını belirtti. Bu yıl Kula'daki meyve bahçelerinde zirai don zararının fazla olduğunu aktaran İnal, zararı en aza indirmek için geceleri ateş yakarak "dumanlama" yaptıklarını dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak

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