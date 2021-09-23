Manisa'da üreticiler dolandırıcılara 64 ton üzüm kaptırdı

SALİHLİ, MANİSA (İHA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde kendilerini tüccar olarak tanıtıp 7 çiftçiden 64 ton kuru üzüm alıp kayıplara karıştığı iddia edilen şüphelilerden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İddiaya göre, Salihli'de H.H.K. (34) ve F.Ü. (32) adlı şüpheliler kendilerini tüccar olarak tanıtıp Taytan ve Yenipazar Mahallelerindeki 7 üzüm üreticisinden 768 bin lira değerinde 64 ton kuru üzümü almak için anlaştı. Şüpheliler, iddiaya göre üreticilere kuru üzümlerinin karşılığı olan bedelleri Elektronik Fon Transferi (EFT) ile gönderdiklerini, paraların ise ertesi gün hesaplarına geçeceğini belirterek kuru üzümleri kamyonlara yükleyip mahalleden ayrıldı. Üzüm paralarının hesaplarına geçmediğini gören üreticiler durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekiplerinin çalışması sonucu şüphelilerden F.Ü., 3 bin 260 kilogram kuru üzümle yakalandı. Ele geçirilen üzümler ise sahiplerine teslim edildi. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen F.Ü. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheli H.H.K.'nin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. - MANİSA

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