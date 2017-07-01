Manisa'da Uluslararası Şenlik Başladı

Manisa'nın Salihli ilçedinde gerçekleştirilen Uluslararası 2. Dionysos Tiyatro Şenliğinde tiyatrocular 44 dereceyi bulan hava sıcaklığında kortej yürüyüşü yaptı.



Manisa'nın Salihli ilçesindeki Sart Mahallesi'nde,1-9 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Uluslararası 2. Dionysos Tiyatro Şenliği ve Eğitim Kampı kortej yürüyüşü ile başladı. Tiyatrocular 45 derece sıcakta, ellerindeki dövizlerle ve sloganlarla Salihli caddelerinde yürüdü. Şenlik koordinatörü Yardımcı Doçent Doktor Rasim Aşın, şenliğe Türkiye ve dünyanın çeşitli yerlerinden usta tiyatrocuların katıldığını belirterek, "Bir hafta boyunca 24 dalda, oyunculuk, yazarlık, yönetmenlik, sanat tasarımı, çocuk gelişimi, çocuk tiyatrosu, çocuk oyun yazarlığı, yaratıcı drama çalışması alanında, ustalarımız, akademisyenlerimiz tiyatro eğitimleri verecek. Türkiye'nin dört bir yanından gelen arkadaşlarımıza mesleki tecrübelerini aktaracaklar. Karşılıklı eğitim ve öğretim süreci içersinde olacaklar. Ümit ediyoruz ki eğitim dünyasına Sardes, tiyatronun doğduğu yerden güzel bir adım atmış olacak. Gelecek yıllarda da bu eğitimlerimiz devam edecek" dedi. - MANİSA