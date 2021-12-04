Manisa'da uçuruma düşen çoban 4 saatlik çalışmayla kurtarıldı - Haberler
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Manisa'da uçuruma düşen çoban 4 saatlik çalışmayla kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'da uçuruma düşen çoban 4 saatlik çalışmayla kurtarıldı Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaklaşık 200 metrelik uçuruma düşen çoban, ekiplerin büyük çabaları sonucu 4 saatte kurtarıldı.

MANİSA (İHA) - Manisa'da uçuruma düşen çoban 4 saatlik çalışmayla kurtarıldı

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaklaşık 200 metrelik uçuruma düşen çoban, ekiplerin büyük çabaları sonucu 4 saatte kurtarıldı. Yağmurdan dolayı ulaşımın güçlükle sağlanabildiği alana büyük çabalar sarf ederek varabilen ekipler yaralıyı metrelerce sedyede taşıyarak hastaneye ulaştırılmasını sağladı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Kavaklıdere Mahallesi'nde saat 13.30 sıralarında koyunlarını otlatan M.A. isimli çoban bir anlık dikkatsizlik sonucu yaklaşık 200 metrelik uçuruma düştü. Osmanlı Deresi'ne doğru düşen çobanı gören vatandaşlar durumu ekiplere haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, Jandarma, Alaşehir Belediyesi Zabıtası ve 112 ekibi gelirken, bölgenin çok dik ve sarp olması aynı zamanda da sağanak yağış nedeniyle zor anlar yaşadı. Yaralıya ulaşmak için birçok yol deneyen ekipler iş makinesi ile dere yatağından açılan yol sayesinde yaklaşık 4 saat sonra yaralı çobana ulaştı. Bacaklarında kırıklar olan çoban sedyeyle metrelerce taşınarak ambulansa ulaştırıldı. Çevredeki vatandaşların da kurtarmak için adeta seferber olduğu M.A.'nın bilincinin açık olduğu ve bacaklarında kırıklar olduğu tespit edildi. M.A. Salihli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma olaylı ilgili araştırma başlattı.

Manisa'da uçuruma düşen çoban 4 saatlik çalışmayla kurtarıldı

Manisa'da uçuruma düşen çoban 4 saatlik çalışmayla kurtarıldı

Manisa'da uçuruma düşen çoban 4 saatlik çalışmayla kurtarıldı

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İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Keskin - Son Dakika Haberleri

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