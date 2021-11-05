Manisa'da tütün kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi yakalandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde tütün kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçeye bağlı Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan iş yerinde kaçak ürün bulunduğunu belirledi.

Baskın düzenleyen ekipler 8 bin 500'ü dolu 90 bin 500 makaron ile 14 kilogram kıyılmış tütüne el koydu.

Polis ekipleri, olayla ilgili şüpheli M.İ'yi (30) gözaltına aldı.

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