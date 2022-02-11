ARALIK, IĞDIR (İHA) - Manisa'da Turkovac'a ilgi büyük: 'Yaklaşık 4 bin kişi aşılandı'

MANİSA Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Serkan Saka, yerli ve milli aşı Turkovac'a vatandaşların yoğun bir ilgi gösterdiğini ifade ederek, aşılamanın başladığı 30 Aralık'tan bu yana yaklaşık 4 bin kişinin TURKOVAC ile aşılandığını söyledi.

Geçtiğimiz yıl 30 Aralık tarihi itibariyle Manisa Şehir Hastanesi'nde uygulanmaya başlanan yerli ve milli aşı TURKOVAC'a vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor. Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Serkan Saka da TURKOVAC aşılamasında gelinen son noktayı basın mensuplarıyla paylaştı. Şehir hastanesi olarak normal hastalıkların yanında Covid-19 pandemisinde de çok önemli roller üstlendiklerini ifade eden Saka, "Hem Manisa'mızın hem de bölgemizin normal hastalıklarının yanı sıra vakaların arttığı dönemde yeni açtığımız yoğun bakım ve servislerde Manisa'mızın yükünü aldık. Maske, mesafe, temizlik kuralı çok önemli. Bundan daha önemli olan şey aşıydı. Geçen yıl bu zamanlarda ülke olarak toplu aşılamaya başladık. 1 yılı aşkın zamandır aşılama yapıyoruz. Manisa İl Sağlık Müdürlüğümüzün yoğun çabası ve destekleriyle şehrin değişik noktalarında çadırlar kurarak, hastanemizde aşı birimlerini aktif hale getirerek Türkiye'de 2 doz aşılamada yüzde 85.3 rakamını yakalayıp ilk 10 il arasına girme başarısını gösterdik. Bunda tabi sağlık personelimizin üstün çabası ve başarısı var. Geçtiğimiz Aralık ayında Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca yerli ve milli aşımız TURKOVAC'ın müjdesini verdi. Manisa çok şanslı. 14 şehir hastanesinden birinin olduğu yer Manisa. Biz de Aralık ayında yerli ve milli aşımızı yapmaya başladık. Şu ana kadar 4 bin civarında TURKOVAC aşısı yapıldı. Vatandaşımızın çok yoğu bir ilgisi var. Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle 'TURKOVAC aşımız vatandaşımızı salgına karşı korumada göstermiş olduğumuz en üstün gayretin bir sembolü' tüm vatandaşlarımızı MHRS üzerinden E-Nabız ve E-Devlet üzerinden ya da Alo 182 üzerinden aşı randevularını alıp aşı olmaya davet ediyoruz. 18 yaş üstü vatandaşlarımız hiç aşılanmayanlara 1. ve 2. doz TURKOVAC yapabiliyoruz ya da daha önce hangi aşıyla aşılanmış olursa olsun TURKOVAC ile hatırlatma dozunu mutlaka öneriyoruz. Özellikle Omicron vakalarının arttığı bu dönemde hatırlatma dozları çok önemli" dedi.

"TURKOVAC'a güveniyorum"

TURKOVAC uygulananlardan Ali Türkyılmaz ise ikinci doz aşısını da TURKOVAC yaptırdı. Türkyılmaz, "Daha önce hiç aşı olmadım. TURKOVAC aşısını bekledim. Ocak ayının 3'ünde ilk aşımı oldum şimdi ise ikinci aşımı oluyorum. Diğerlerine açıkçası güvenemedim ama TURKOVAC'a güveniyorum" dedi.