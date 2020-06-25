Manisa'da Türk Telekom'a ait binanın çatı katında yangın
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde Türk Telekom'a ait binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
25.06.2020 13:27 | Son Güncelleme: 25.06.2020 14:04
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde Türk Telekom'a ait binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yarhasanlar Mahallesi'nde bulunan binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi ile olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince yarım saatlik çalışma sonucu söndürülen yangında çatı katı hasar gördü.
Kaynak: AA