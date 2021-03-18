Manisa'da Türk Kızılay vatandaşlara buğday çorbası ve üzüm hoşafı ikram etti
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Manisa'da Türk Kızılay vatandaşlara buğday çorbası ve üzüm hoşafı ikram etti

18.03.2021 13:15 | Son Güncelleme: 18.03.2021 13:18
Manisa'da Türk Kızılay vatandaşlara buğday çorbası ve üzüm hoşafı ikram etti

Türk Kızılay Manisa Şubesi tarafından, Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla vatandaşlara buğday çorbası ve üzüm hoşafı ikram edildi.

Türk Kızılay Manisa Şubesi tarafından, Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla vatandaşlara buğday çorbası ve üzüm hoşafı ikram edildi.

15 Temmuz Demokrasi Meydanında düzenlenen etkinlikte, Çanakkale cephesinde görev yapan askerlerin menüsünde olduğu belirtilen buğday çorbası ve üzüm hoşafı, asker ve hemşire kıyafeti giyen Genç Kızılay gönüllüleri tarafından dağıtıldı.

Türk Kızılay Manisa Şube Başkanı Selman Keresteci, gazetecilere yaptığı açıklamada, 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferinin 106. Yıldönümü dolayısıyla kent genelinde çeşitli noktalarda faaliyetler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Keresteci, "İkram aracımızla, gönüllü gençlerimizle askerlerimizin, evlatlarımızın, çocuk yaştaki askerlerimizin o gün hangi şartlarda nasıl mücadele verdiklerini göstermek adına bu etkinliği yaptık. Şehitlerimizi ve hayatını kaybeden gazilerimizi rahmetle anıyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haluk Satır

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